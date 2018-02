ROBIN SCHULZ

“Unforgettable (feat. Marc Scibilia)”

El DJ y productor súper estrella, Robin Schulz lanzó el pasado mes de Septiembre su 3er. Disco de estudio titulado: “Uncovered”, sumando así otro logro a su ya legendaria trayectoria musical. Han pasado tan solo 3 años desde que el ahora DJ de 30 años de edad nos entregó el hit mundial titulado: “Prayer in C (feat. Lilly Wood & The Prick)” para asi convertirse en la más exitosa exportación musical Alemana en los últimos 20 años. Así como Robin continua produciendo y lanzando hits muy especializados para el género electrónico, Robín es considerado justamente, como un EPITOME dentro del Pop y un fenómeno mundial gracias a sus múltiples hits Números uno, certificaciones de Oro y Platino así como sus millones de streams en Spotify.

Producido mientras Robin se encontraba de gira, el disco que contiene 18 temas incluídos en “Uncovered” ofrecen una enriquecida mezcla de House, Electro y Pop. La colaboración que Robin hizo con David Guetta en “Shed A Light (feat. Cheat Codes)” que se convirtió en Sencllo de Oro en Alemania la semana de su lanzamiento, o el 2do. Single junto a James Blunt para “OK” (Certificado como Oro x 3) y sin olvidar el 3er. Sencillo “I Believe I’m Fine”, junto con l súper estrella franesa HUGEL que se colocó en el Top 5 de la radio europea.

Lo nuevo de “Uncovered” es el nostálgico sencillo titulado: “Unforgettable (feat. Marc Scibilia)”, un tema que hace al escucha recordar bajo la influencia de una línea deep house, como los latídos del corazón, cualquier evento romántico que esta a punto de desvanecerse: “Every step I take, everywhere I go, I see your face, unforgettable! / Every heart you break, you’ll never know, I see your face, unforgettable,” transita a través de un coro de ensueño interpretado por Marc Scibilia.