Doblemente embarazada La Película

A un mes de casarse con Javier, el hombre de su vida, Cristina decide celebrar su despedida de soltera. Es ahí cuando entre copas se encuentra a Felipe, su ex y amor de preparatoria con quien termina pasando la noche. Cuando Cristina se entera que está embarazada se desata la emoción y el caos, el problema no es saber de quién es el papá sino enterarse que son mellizos, uno de su prometido y uno de su ex. Tener una familia grande no era parte de sus planes.