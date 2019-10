Estrenos Netflix México: Septiembre 2019

Prepara las palomitas, ponte cómodo y disfruta de las películas, series y documentales que se estrenan en este mes de septiembre.

Los estrenos de estas cintas en a plataforma de Netflix te mantendrán muy ocupado. Regresa Élite con su segunda temporada, la segunda parte de la comedia animada para adultos (Des)encanto y muchas más.

Si te gusta echar la lágrima llega Diario de una Pasión y Baile Caliente , pero si eres fan de Marvel llega Capitán América y El Soldado del Invierno.

Aquí te dejamos los estrenos y algunos detalles de lo que te espera frente al televisor.

Series

1 de septiembre

How to Get Away with Murder

6 de septiembre

Élite

12 de septiembre

The I-Land

13 de septiembre

Inconcebible

20 de septiembre

Las del Hockey

Criminal: Reino Unido

(Des)encanto, parte 2

26 de septiembre

Brookyln Nine-Nine, temporada 5

27 de septiembre

The Politician The Good Place Vis A Vis, temporada 4

28 de septiembre

Pose, temporada 1

Películas

1 de septiembre

Capitán América y El Soldado del Invierno

Fuerza Antigángster

Hombres al Agua Climax

Diario de una pasión

Chicas Pesadas

Baile Caliente

13 de septiembre

A Mi Altura

17 de septiembre

Sully: Hazaña en el Hudson

20 de septiembre

Entre Dos Helechos: La Película

23 de septiembre

Fragmentado

27 de septiembre

Ocultos por la Luna

Niños y familia

1 de septiembre

Buscando a Nemo

Cars

6 de septiembre

La próxima gran aventura de Archibald

17 de septiembre

Los héroes del apocalipsis

23 de septiembre

Equipo Kaylie

27 de septiembre

Dragones: equipo de rescate

Animé

6 de septiembre

Héroes modestos: teatro de cortometrajes de Ponoc

13 de septiembre

Black Lagoon, temporada 1 y 2

Documentales y especiales

10 de septiembre

Bill Burr: Paper Tiger

13 de septiembre

The Chef Show, volumen 2

15 de septiembre

Los Tigres del Norte en la Prisión de Folsom

20 de septiembre

Bill Gates bajo la lupa

24 de septiembre

Jeff Duham: Beside Himself

25 de septiembre

Abstract: The Art of Design

¡Te van a encantar!