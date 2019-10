James Cameron habló sobre esta nueva entrega con el elenco original. Aquí te contamos eso y todos los detalles de esta nueva producción.

Arnold Schwarzenegger vuelve como el cyborg más querido por el público en Terminator: Dark Fate, la secuela que recupera a parte del elenco original.

Además regresa Linda Hamilton (Sarah Connor), Edward Furlong (John Connor) y James Cameron (creador de la película original), ahora como productor y guionista.

"Es un verdadero regalo que tanto tiempo haya pasado. Eso me da mucho más para explorar con el personaje. Sarah Connor es la misma persona, pero quería ver cómo la diferencia en los eventos la ha cambiado. Había carne allí. No quería simplemente reciclar la misma idea. Es una mujer que tiene una misión diferente, una historia diferente, así que quería ver qué podíamos hacer con eso".

Dijo Hamilton a Entertainment Weekly.

Debemos tener en cuenta que esta cinta es la tercera entre de la saga, es decir, contara el después de las dos primera películas que dirigio Cameron

La historia

La historia se ubica cronológicamente después de Terminator 2: Judgment Day (1991). Se desconoce absolutamente todo lo que sucedió en Terminator 3: Rise of the Machines, Terminator Salvation y Terminator Genisys. Es decir, para efectos prácticos del espectador, estas cintas no existieron.

En Terminator 2, Skynet, tras fracasar en su intento por matar a Sarah Connor, decide que su nuevo objetivo es el adolescente John Connor (Edward Furlong). Desde el futuro envían al T-1000 (Robert Patrick), un prototipo de metal líquido que es capaz de transformarse en cualquier persona. Pero el joven Connor recibe una ayuda inesperada: el T-800 CSM-101 (Schwarzenegger).

A partir de aquí, tocaremos historias y desenlaces que tal vez no quieras conocer.

"Una de las cosas que parecían obvias al ver las películas que se han ido estrenando es que teníamos que volver a lo básico, evitando los errores de hacerlo demasiado complejo y sin contar historias que salten en el tiempo".

Confesó James Cameron en una entrevista publicada el 29 de agosto en el sitio Web Deadline.

"Teníamos que hacerlo simple en lo que se refiere a la unidad temporal", analizó Cameron, que relató la similitud entre la nueva entrega y las dos primeras películas de Terminator. "En las dos primeras películas todo ocurre en menos de dos días, y ésa es la energía y el momentum que queríamos".

La película cierra con una escena muy emotiva, en la que el T-800 CSM-101 es sacrificado, para que no quede un vestigio de inteligencia artificial. Entonces suponemos que Terminator: Dark Fate nos contará cómo de nuevo las máquinas intentarán apoderarse de la humanidad, partiendo de cero.

En el fichero virtual de películas iMDB, se dice sobre Terminator Dark Fate: "Sarah Connor ha regresado de muy lejos y se está preparando con un equipo de agentes que lucharán contra el T-1000". Como leíste arriba, el T-1000 es el prototipo de metal líquido, un modelo avanzado con respecto a las características que muestra el T-800 CSM-101 (Schwarzenegger). Así, puede convertir su cuerpo en una máquina asesina. Algunos miembros, como los brazos, se convierten en objetos punzantes, como ya veremos en el tráiler.

En cuanto al T-800 CSM-101, James Cameron, en diferentes entrevistas con medios de comunicación, ha dicho que Schwarzenegger interpretará a un Terminator "muy distinto" al que conocemos, sin dar más detalles.

Además, este 18 de julio, en la Comic-Con 2019 de San Diego, se mostró un detrás de cámaras, donde se puede observar que Furlong (el adolescente que Terminator salva en la segunda parte), está de regreso. Con la presencia de John Connor se confirma que en efecto esta es la verdadera tercera parte de la saga, obviando las otras secuelas.

"Creo que la mejor forma de pensar sobre Terminator: Dark Fate es como una secuela directa de Terminator 2, como el tercer filme de la serie".

Aseguró Cameron en la Comic-Con.

El 23 de mayo se reveló el primer tráiler de Terminator: Dark Fate, con Sarah Connor como principal protagonista y al T-1000 más poderoso. Lo puedes ver a continuación

Las imágenes revelan que México es una locación importante en la trama, lo que explica la cantidad de actores hispanos que vemos en el elenco. Y por eso, claro está, el nuevo rostro de Terminator es interpretado por Luna.

Igualmente, este 29 de agosto se develó el póster oficial de la película para Latinoamérica