Justin Bieber se ha sincerado con su público, confesando los problemas de adicción, soberbia y malos comportamientos mientras fue una estrella infantil.

A través de su cuenta de Instagram, Justin Bieber publicó un extenso mensaje donde contó lo difícil que fue crecer siendo una estrella pop.

Justin Bieber aseguró que fue gracias a las personas que lo amaron y estuvieron con él que puede seguir avanzando y que a pesar de tenerlo todo, nada ha sido fácil.

Tu ves que tengo mucho dinero, ropa, carros, elogios, logros, premios y aún así me sentía insatisfecho. ¿Han notado las estadísticas niños estrella y las consecuencias de su vida? hay una loca presión y responsabilidad puesta en un chico cuyo cerebro, emociones y decisiones no se han desarrollando aún [...] Pasé de ser un niño de trece años de un pueblo pequeño a ser alabado de izquierda a derecha por el mundo con millones diciéndome cuanto me amaban y lo genial que era [...] todos hicieron todo por mi así que nunca aprendí los fundamentos de la responsabilidad. A ese punto yo tenía 18 sin habilidades en el mundo real con millones de dólares y acceso a lo que yo quisiera, este es un temeroso concepto para cualquiera.

Justin Bieber aceptó que a los 20 años pasó de ser una de las personas más amadas a uno de los más odiados y en parte culpa a los escenarios pues sospecha que el exceso de dopamina provoca altibajos que muchos artistas no pueden controlar.

Empecé consumiendo drogas duras a los 19 y fui abusivo en todas mis relaciones. Me convertí en un resentido, irrespetuoso a las mujeres e iracundo [...] Afortunadamente Dios me bendijo con gente que me amo por lo que soy. Ahora estoy navegando en la mejor temporada de mi vida: mi matrimonio. Todo esto lo digo cuando las probabilidades están en tu contra, sigue peleando. Jesús te ama. Se bueno hoy. Se valiente hoy y ama a la gente hoy, no por tus estándares sino por el amor incondicional De Dios.