Kristen Stewart tenía que ocultar a su novia y sus preferencias sexuales para que pudiera conseguir un personaje en el universo cinematográfico de Marvel.

En una entrevista para Harper's Bazaar, Kristen Stewart confesó lo difícil que es para la comunidad LGBTTI tener un lugar en Hollywood y que ella misma tuvo que enfrentar algunos comentarios discriminatorios sobre sus preferencias sexuales.

Me han dicho muchísimo: 'Si quieres hacerte un favor y no salir de la mano de tu novia en público, es posible que obtengas una película de Marvel. No quiero trabajar con gente así