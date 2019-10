MUSEOS

Por $5 pesos encontramos de todo tipo, en la mayoría de todas sus estaciones así como exposiciones, date una vuelta y descubre que preparan este mes de septiembre.

WIFI

Pues claro que ya te diste cuenta el “ya se me fue la señal” se quedó atrás eso ya no existe pues en 11 de las 12 líneas contamos con wifi para aligerar el viaje o para seguir trabajando, cualquiera de las cos cuestiones es increíble y no solo eso en muchas de las estaciones podrás cargar tu celular ya que cuentan con puertos USB, pretextos ya no podemos poner, el “se me acabo la pila” es un cuento viejo, ve ideando otras