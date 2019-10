Diego Adame Banquells, hijo de Alfredo Adame, ya no quiere tener por el momento relación con su padre y que el divorcio de sus padres no es el motivo de esta decisión.

El hijo mayor de Adame comentó que la decisión de alejarse de su padre es porque busca crecer como ser humano y quiere cortar la relación con personas que no le aportan algo positivo.

“El distanciamiento con mi papá no fue por temas del divorcio de mis padres, eso yo lo respeto, es su divorcio, es su problema; ellos son adultos. La decisión de separarme de mi padre fue por motivos personales, yo estoy en un punto de mi vida en el que lo que yo busco es crecer como persona, crecer como ser humano; busco la paz, la felicidad en mi vida y después de analizarlo tomé la decisión de que había personas que tenía que cortar de mi vida”, dijo Diego Adame.

Él está dispuesto a trabajar con su padre y retomar la relación, pero está consiente que Alfredo debe reflexionar lo que ha dicho y hecho.

“El día que hablé con mi papá se lo dije con todo el amor, cariño y respeto. Le comenté que si en algún momento quería retomar la relación yo estaba dispuesto a trabajar con él y con los brazos abiertos lo recibía en mi vida de nuevo; sin embargo le aclaré que era una decisión que había que tomar porque al final él es quien tiene que analizar lo que ha dicho y lo que ha hecho”.

El hijo mayor aseguró que hasta que no vea algo honesto y maduro por parte de su padre no tendrá relación con él.

"Hasta que no vea algo honesto, que haya conllevado una introspección y un trabajo personal, la verdad prefiero no (tener una relación con Adame) porque ya no necesito tener negatividad ni tener energía tóxica en mi vida", afirmó.

Alfredo Adame ha hablado por hablar en los últimos meses y se ha ganado enemigos y el desprecio de muchos colegas del medio artístico.