Andrea Legarreta prometió que no volvería a hablar de su pleito con Alfredo Adame luego de haber leído un mensaje de texto que le mandó Mary Paz Banquells, ex pareja del conductor.

En una entrevista a los medios, Andrea Legarreta decidió leer un poco del mensaje que le envió Mary Paz Banquells empatizando con el pleito y las mentiras que ha dicho Adame en contra de la conductora.

Mary Paz Banquells me hizo llorar de la tristeza y más que por mí, de lo que ella ha vivido, de lo que sus hijos han vivido. Me pone: me siento muy avergonzada por mis hijos que llevan el apellido de esta persona. Más pena me da que tus hijas tengan que pasar hoy por lo mismo que pasaron mis hijos al oír a un personaje tan enfermo hablar de su madre de esa manera