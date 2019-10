¿Envías mensajes de texto constantemente? ¡No es amor!

¿Por qué mi pareja no me manda mensaje? ¿No me ama? ¿Con quién estará hablando? ¡Seguro me anda pintando el cuerno! Entre sentir celos o no, siempre existe inseguridad en las parejas, buscan sentirse amadas en todo momento y captar siempre la atención del otro.

Hay una explicación a lo que vives en pareja. ¿Bueno o malo enviar y recibir muchos mensajes de tu pareja?

Theresa E DiDonato, psicóloga, investigadora de Loyola University Maryland publicó un artículo donde explica qué tan bueno es textear constantemente entre tu pareja y tú.

De acuerdo con la investigación, cuantos más mensajes reciben las personas, más se siente obligadas a contestar o a enviar de nuevo un mensaje. Esto crea un ciclo de dependencia creando más problemas que soluciones.

En las relaciones entre hombres y mujeres, los que envían con mayor frecuencia mensajes de texto tienden a sentirse más felices en sus relaciones al igual que su pareja, hay más confianza pero más dependencia.

La psicóloga considera que las personas que se escriben con demasiada frecuencia, incluso que lo hacen más que cuando hablan en persona están en serios problemas ya que los mensajes ponen cierta distancia.

Las parejas que intercambian conversaciones profundas personalmente son más estables.

Si tu pareja no te escribe tanto puede ser porque no le parece necesario ya que las cosas prefieren decirlas en la cara, creando un vínculo más fuerte de confianza y amor.

Si piensas que no recibir mensajes de tu pareja es malo, quién tiene serios problemas eres tú.

“Ya sea que una relación recién esté comenzando o bien establecida, tener reglas o normas claras sobre cómo ocurrirán los mensajes de texto puede evitar algunas de las frustraciones que la tecnología puede introducir en la mezcla", explicó la psicóloga.

No dejes que nadie destruya tu relación y menos los mensajes de texto.