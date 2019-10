Eugenio Derbez conoce a Martha Ríos, una niña que está enferma del corazón. El comediante le cumplió su sueño de visitarla, pues ella se declara fanática del también actor.

El comediante Eugenio Derbez demostró tener una gran corazón al regalarle a una pequeña pero muy especial fan el momento más feliz de su vida.

Todo comenzó cuando la madre de Martha compartió a través de sus redes sociales una emotiva publicación en la que le pedía al comediante la posibilidad de que su hija pudiera conocerlo, pues sería su cumpleaños y para ella ese sería el mejor regalo.

"Hola buenos noches Eugenio, me presento mi nombre es Claudia González Monreal y vivo en San Luis Potosí, se que tú agenda es muy apretada e igual no leas este mensaje, pero confío en que sí, voy a tratar de ser lo más breve, tengo una historia de vida que está conectada a tu trabajo en 'No se aceptan devoluciones', tengo una niña de 7 años llamada Martha Claudia Ríos González y nació con un diagnóstico de una cardiopatía congénita muy compleja, al nacer ella los médicos no dieron muchas esperanzas, fue operada a los 10 días de nacida y es candidata a una próxima operación en la CDMX en Tlalpan, en el Instituto Nacional de Cardiología, su vida es lo más valioso que tengo y soy una madre idéntica a tu papel en la película de 'No se aceptan devoluciones'".

"Es una Derbezfan, le encantan todas tus películas, ama a la 'Familia P. Luche' y al Longe moco, el 19 de septiembre cumple 8 años y de cumpleaños me pidió poder conocerte".

El mensaje se viralizó de inmediato y Claudia, madre de Martha fue localizada por la oficina de relaciones públicas de Eugenio, para notificarle que el mensaje llegó al comediante mexicano y que le ayudaría a cumplir el sueño de su hija.

En redes sociales Claudia compartió con toda la felicidad el agradecimiento a todos quienes le ayudaron a que el mensaje se difundiera, pues el sueño de su hija estaba a punto de cumplirse.

Tiempo más tarde se llevó a cabo el fabuloso encuentro entre Martha y su ídolo Eugenio Derbez.

"Tita" como le llaman a la pequeña, fue diagnosticada con cardiopatía congénita compleja, que es una enfermedad del corazón de las más comunes, son anomalías de la anatomía normal del corazón; se llaman congénitas porque se producen cuando se forma el corazón y se nacen con ellas.