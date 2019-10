Desde hace unos meses surgieron de que la actriz cubano-española Ana de Armas interpretaría a la emblemática Marilyn Monroe en la adaptación de la novela Blonde. Aunque no había nada oficial, la actriz misma lo había sugerido a través de diversas publicaciones en redes sociales.

Sin embargo, ya se filtraron las primeras imágenes del rodaje que revelan un parecido impresionante entre Ana de Armas y la legendaria protagonista de The Seven Year Itch. Las fotos, que ya circulan por redes sociales, muestran a la actriz con su esponjada y corta melena rubia y labios rojos.

La cinta con De Armas no será una biopic sobre Norma Jeane, el nombre real de Marilyn Monroe, cuya vida ha sido explorada por filmes como "My Week with Marilyn" (2011) con Michelle Williams, o "The Secret Life of Marilyn Monroe" (2015) con Kelli Garner.

"Blonde" es una adaptación del libro homónimo escrito por Joyce Carol Oates, una novela histórica que relata varios eventos ficticios a partir de la vida de la actriz. También profundizará en la división entre su vida personal y su imagen pública bajo el lente de los medios.