La razón del por qué te deprimes cuando se acerca tu cumpleaños es por el "Birthday Blues", fenómeno que se hace más frecuente con el paso de los años.

Existen dos tipos de personas: las que con meses de anticipo comienzan a planear su cumpleaños y las que no les gusta celebrar en absoluto.

¿Cuál de las dos eres tú?

Si eres la segunda, dejame decirte que eres una persona que está bajo el efecto "Birthay Blues", que no es nada más y nada menos que deprimirse o sentirse bajoneado a pocos días de cumplir años.

Fue el psicólogo Stewart Shankman de la Universidad de Illinois en Chicago quien estudió a fondo este fenómeno que obviamente es más común a medida que avanzan los años.

Resulta que cuando llega el día en el que cumples 25, 30, 40 o los años que sean pasamos por un proceso de "examinar la propia identidad", y reflexionar sobre los logros que tenemos o no, o bien, lo qué implica tener ahora esa edad.

Para muchos cumplir años es la fecha más esperada del año, pues es sinónimo de fiesta y de echar la casa por la ventana, pero quienes no desean celebrar en grande, tienen derecho a no hacerlo y no pasa nada.