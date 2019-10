El mundo de la moda ofrece uno de los eventos más importantes y tendrá lugar del 5 a 12 de septiembre ¿Sabes de que trata? Claro es La semana de la Moda de Nueva York (New York Fashion Week 2019)

Nueva edición de la Semana de la Moda de Nueva York para la próxima temporada Primavera-Verano. La “New York Fashion Week” (NYFW) marca el inicio del circuito de pasarelas internacional, presentando las últimas las novedades

Para saber un poco más de esto sus inicios se remontan a 1943 donde se realizó la primera semana de la Moda, su objetivo era desviar la atención que acaparaba la moda francesa durante la segunda guerra mundial.

Eleanor Lambert fue quien organizo un evento llamado Semana Editorial donde diseñadores americanos, que anteriormente le habían rechazado sus creaciones, mostraban sus colecciones a periodistas de la moda. Y si, fue todo un éxito pues revistas de la moda como Vogue empezaron a mostrar más diseños americanos y minimizaron los franceses.

A todo esto ¿Por qué tanta importancia?

Hoy comienza oficialmente la Semana de la Moda más importante de la industria oficialmente el mes y se encarga de darle pie a las demás semanas que se celebran alrededor del mundo; cada capital aprovecha estos meses para ser el anfitrión del evento.

Segundo, porque los diseñadores más conocidos tienden a presentarse en el Mercedes Benz Fashion Week y la capacidad de estos shows son más significativas.

Tercero, porque si sale en el NYFW está destinado a convertirse en tendencia.

No todos pueden asistir, no se compra tu boleto ni haces reservaciones pues es tan exclusivo que necesitas una invitación a los shows individuales la única manera en la que lograrás entrar es estando conectado directamente con ella: estilistas, compradores, reporteros, editores, etc.

Además, el CFDA anunció que esta edición tendrá un día menos de lo normal; por lo que la costumbre de Marc Jacobs de clausurar la temporada el jueves, ocurrirá el miércoles 13 de septiembre.