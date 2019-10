Facebook Parejas, también conocido como Facebook Dating, ahora estará disponible con su propia versión para Instagram.

Facebook e Instagram se unen para nuevas actualizaciones en Facebook Parejas. A partir de hoy puedes agregar tus stories y publicaciones de Instagram a tu perfil para encontrar el amor.

Así mismo, puedes crear una lista de tu "Crush Secreto". Puedes agregar a nueve personas en esta lista secreta y si uno de ellos también te agrega a la tuya, inmediatamente se logra un match. Y si no te agrega, no te preocupes, esa persona no sabrá que está en tu lista.

Facebook Parejas ya está disponible en México, Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Singapur, Colombia, Ecuador, Filipinas, Guyana, Laos, Malasia, Paraguay, Perú, Surinam, Tailandia, Uruguay y Vietnam.