Una mujer donó su riñón a su ex esposo para que sus hijas no se quedaran sin papá. La historia ha conmovido las redes sociales.

Dan Pyatt, un hombre de Londres, Inglaterra, sufría problemas renales y necesitaba urgentemente un transplante de riñón. Sin embargo, a falta de donadores, su ex esposa decidió donar el suyo y así evitar la lista de espera que ya había durado un año entero.

Dan fue diagnosticado con una enfermedad llamada nefropatía por inmunoglobulina A, también conocida como "enfermedad de Berger". Esta se caracteriza por la presencia de un anticuerpo llamado inmunoglobulina A , en los riñones.

Aunque ya no estamos juntos, no estaba preparada para dejar a mis hijas sin su padre.

Kelly Hope, su ex esposa, no solo quería impedir que sus hijas se quedaran sin su papá sino que no quería perder a quien fue su mejor amigo durante 11 años. A pesar de sus diferencias, ella hizo el acto de amor más grande a su ex pareja de quien se divorció cinco años antes.

El problema de Dan surgió cuando aún estaba casado con Kelly pero no se preocuparon demasiado hasta que el doctor les dijo que en 10 años necesitarían un transplante.

Casi como un milagro, Kelly y Dan eran compatibles para una donación. A pesar de la insistencia de Dan en que no lo hiciera, su ex esposa insistió y él terminó aceptando.

El amor es amor y no importa las malas decisiones, siempre hay manera de acompañarse.