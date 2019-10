Estas son las vitaminas que están presentes en los siguientes alimentos que te ayudarán a evitar las canas a temprana edad al estar enriquecidas con melanina ¡Conócelas!

Aunque no lo creas o no lo relaciones con tu dieta, tiene mucho que ver con la aparición y prevención de las canas, que no son muy agraciadas estéticamente, mucho menos cuando eres joven.

El cabello se pinta de color blanco o gris, por la falta de Melanina y aquí te dejamos una lista de alimentos que gracias a sus vitaminas te ayudarán a evitar la aparición de las molestas canas.