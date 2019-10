Ferdinando Valencia y su esposa Brenda Kellerman revelaron que fue una negligencia médica la que provocó el fallecimiento de su hijo Dante.

Hace unas semanas, Ferdinando Valencia anunciaba la pérdida de uno de sus gemelitos. Dante había perdido la batalla contra una meningitis bacteriana. Ahora, él y su esposa hablan sobre la causa de su enfermedad.

Aunque primero se creía que la bacteria la había adquirido durante el embarazo, Ferdinando y Brenda descubrieron que había sido una negligencia de los médicos lo que lo provocó. Así lo comentaron en el programa Hoy.

Si la primera, tan solo la primera toma de decisiones hubiera sido diferente, el resto de nuestra historia, de nuestra vida... alguien dijo 'veo que uno está mal, vamos a darle oxígeno dos horas [...] se llega la mañana, me dicen que no podían entregárselo. [...] En la búsqueda de sus propios intereses no sabían lo que estaban detonando en nuestras vidas porque es obvio que ellos no tenían una mala intención pero si el niño sale cinco días después y está con nosotros una semana, la bacteria la pescó en el hospital.