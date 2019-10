La falta de un amigo duele, y un perro es eso, un amigo. Cuando parte de este mundo sentimos y nos duele su ausencia porque el cariño que demuestran no lo encuentras ni en un ser humano.

Los perros son cálidos, cariñosos, fieles y extraordinarios. Son parte de nuestra familia, parecen entenderte, sentir lo que tú sientes y escucharte. Al morir, su partida es muy dolorosa porque se han convertido en parte de nuestra vida.

Estudios psicológicos confirman que la muerte de una mascota en ocasiones suele ser más dolorosa que la de un humano y difícil de superar. Esto sucede porque las mismas hormonas y sustancias químicas que nos hace sentir amados y conectados a otros humanos se liberan en nuestro cerebro al tener una mascota.

Es más difícil superar la muerte de tu mascota porque no hay un duelo, no faltas al trabajo ni tienes tanto apoyo emocional. La mayoría de las personas no tienen un vínculo de amor hacia tu mascota, solo tú, por eso no entienden lo que vives.

La psicóloga Julie Axelrod afirma que nos sentimos perdidos porque llegamos a tener un cariño tan especial por nuestro perro que le dedicamos tiempo, organizamos nuestro día para estar con él, nos recibe al llegar a casa y nos demuestra cariño.

Debemos darle la importancia que creemos que tiene ese ser en nuestra vida. Busca ayuda si no puedes superar su partida. Llora todo lo que quieras y recuerda que la vida en su ciclo que algún día terminará.