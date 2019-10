Kim Kardashian, la socialité, tras los síntomas que había presentado anteriormente decidió realizarse unos test de anticuerpos a los cuales dio positivo en lupus y artritis reumatoide.

Los resultados se dieron a conocer en la trasmisión del estreno de la nueva temporada de su reality show.

"Me he sentido cansada, con náuseas y mis manos realmente se están hinchando. Siento que literalmente me estoy desmoronando"

Dijo la estrella televisiva y magnate empresarial durante su programa de televisión "Keepin' Up With The Kardashians".

"Definitivamente es una sensación diferente a cualquier dolor que haya tenido antes. Siento esto en mis huesos. Está empezando a preocuparme realmente", expuso la famosa ante las cámaras.

El doctor de Kim le notifico que el resultado no significa que padezca de forma precisa las dos enfermedades, sino que posee los anticuerpos de ambas, que podrían permanecer "dormidos" y desarrollarse en el futuro, como también mantener esa condición y no generar la afección.