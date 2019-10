Joaquin Phoenix dedicó un reconocimiento a su hermano River Phoenix en el Festival Internacional de Cine de Toronto.

Joaquin Phoenix, quien recibió un homenaje junto a Willem Dafoe en el Festival de Toronto (TIFF), subió al escenario a hablar de su hermano quien falleció en 1993 cuando apenas tenía 23 años y era una de las mayores promesas de Hollywood.

Cuando tenía como 15 o 16 años, mi hermano River llegó a la casa después del trabajo, y traía consigo un VHS de una película titulada Raging Bull (Toro Salvaje de Martin Scorsese, 1980). Me sentó y me hizo verla. Al día siguiente cuando desperté, me obligó a verla de nuevo. me dijo, "Vas a volver a actuar, eso es lo que vas a hacer". Estoy en deuda con él por eso porque la actuación me ha dado una vida increíble.