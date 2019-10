Hayley Atwell, formará parte de la próxima entrega de 'Misión: Imposible. Así lo confirmo el guionista y director Christopher McQuarrie.

Hayley Atwell es conocida por interpretar a Peggy Carter en las películas de Capitán América y a la Agente Carter de formato televisivo, y repetirá el papel para un episodio de 'What If ...?', la próxima serie animada de Marvel Studios para Disney. Recientemente protagonizó la película inspirada en Bruce Springsteen, 'Blinded by the Light (Cegado por la luz)', y apareció en 'Christopher Robin'.

Ver esta publicación en Instagram @wellhayley Should you choose to accept... Una publicación compartida por Christopher McQuarrie (@christophermcquarrie) el 6 de Sep de 2019 a las 3:59 PDT

McQuarrie dirigió anteriormente 'Misión imposible: Nación secreta' en 2015 y la increíble 'Misión imposible: Fallout' del año pasado, que se convirtió en la película de mayor recaudación de la saga con casi 800 millones de dólares de recaudación a nivel mundial.

Paramount ha fechado la próxima película de la fuerza de misión imposible para el 23 de julio de 2021, mientras que la octava entrega llegará a las pantallas el 5 de agosto de 2022. Además de Cruise, también se espera el regreso de Rebecca Ferguson, así como el resto del equipo habitual.