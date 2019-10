10. El que es perico donde quiera es verde y se lo fuma.

9. Chingue su madre, total nomás somos primos segundos.

8. Estaríamos mejor con López Obrador… ah no, ya estamos con él.

7. Sin chile no se disfruta el chicharrón.

6. WWWWEEEEEEYYYYY

Traducción: Compa te tengo un mega chisme que necesito contarte y es difícil de creer así que agárrate de donde puedas.

5. Cuando vas en el camión:

Ahí va la que engorda y no es masa.

4. Colombia: Vas a estar Bien

España: Vas a estar Bien

Argentina: Vas a estar Bien

México: No manches un tío tenía eso y se murió

3. “El que Madruga come Pechuga, y el que Trasnocha come.....”

2. Yo te voy a sacar de trabajar.

1. No me hagas correr ¡no me ves que sudo!