Ella estaba lista para el momento más importante de su vida: su boda. El único detalle era que aún no tenía el permiso de su trabajo para faltar ese día.

Una mujer muy preocupada porque su jefa no le dio permiso de faltar al trabajo el día de su boda, pidió consejo en un foro de internet donde contó su caso.

La joven es empleada de una tienda de cosméticos y descubrió que su jefa tenía agendado unos viajes el día que sería su boda. Así mismo, su compañera que la cubría, tampoco iba a asistir esos días. Es decir, no tenía el permiso para faltar al trabajo.

Mi gerente dijo que no puedo tener días libres. Dijo que debería hacerlo al menos un par de semanas después de sus vacaciones. Le expliqué que no era posible cancelar mi boda y ella dijo que era una pena que no mostrara mi dedicación a la marca.