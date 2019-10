Te diremos sí el largo de tu cabello depende de tu estatura además de cómo saber si es la medida adecuada para verte estilizada de acuerdo a tu complexión.

¿Sabías que el largo de tu cabello debería regirse de acuerdo a tu estatura?

El cabello largo es muy bonito, a la mayoría de las mujeres nos gusta llevarlo largo y resulta ser cómodo por que no siempre se necesita peinar, incluso a los hombres les gustan más las chicas con cabello largo.

Pero resulta que no es tan favorecedor como creías o no para todas. Por muy cuidado que tengas tu larga melena, no lucirá bien si crees que es obligatorio que te llegue a la cintura o más abajo, no es así, podrías estar llevando el largo equivocado.

Mídete y conoce tu estatura, mide tu cabello de raíz a puntas, estiralo lo más que puedas, la forma de tu cuerpo también es un factor importante.

Ahora, conoce el largo correcto de tu melena:

Si mides aproximadamente de 1.70 a 1.80 el largo ideal sería abajo del codo:

Esto hará que tu figura luzca más delgada y le hagas justicia a tu altura. Si lo llevas lacio es aún más favorable, así que opta por un estilo liso y seductor.