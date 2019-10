Por primera vez Maddox, el hijo de Angelina Jolie, habló sobre su relación con Brad Pitt.

Maddox Jolie-Pitt ya no tiene la protección de su madre y ahora que estudia en el extranjero. Fue así como un paparazzi captó al hijo de Angelina Jolie cerca de la universidad de Corea del Sur donde le tomó fotos y lo interrogó sobre su relación con su padre adoptivo.

Un reportero de In Touch Weekly interceptó a Maddox y le preguntó sobre el futuro de su relación con su papá: "No sé nada de eso, no sé qué está pasando. Lo que tenga que suceder, sucederá", respondió el mayor de los Jolie-Pitt.

Brad Pitt y Angelina Jolie se divorciaron en 2016 luego de una supuesta pelea que tuvieron el actor y Maddox a bordo de un jet privado.