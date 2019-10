"Lo que sucedió el 11 de septiembre" es el nuevo documental de HBO que relatará la perspectiva de estudiantes que vivieron de cerca el atentado de las torres gemelas.

A 18 años del momento que cambió la historia de Estados Unidos, HBO lanzó un documental que muestra cómo lo vivieron estudiantes que se encontraban cerca del lugar.

La cineasta Amy Schatz busca poder informar y educar a los niños y jóvenes sobre el atentado del 11 de septiembre de 2001 luego de haber escuchado cómo una niña se reunió con su amigo en su casa para buscar en Google lo que sucedió aquel día en Washington.

"Cuando un niño hace eso, lo que él o ella encuentra son algunas imágenes bastante horribles que no son necesariamente apropiadas para los niños. Sentí la responsabilidad de tratar de llenar ese vacío e intentar darles a los niños algo que no sea horrible y que llene el vacío", comentó la directora del documental a la prensa.

"Lo que sucedió el 11 de septiembre" tiene una duración de media hora y se estrena tres horas antes del lanzamiento de In the Shadow of the Towers: Stuyvesant High on 9/11, otro documental que también contará la experiencia que sufrieron (de una forma más cruda) los alumnos de Stuyvesant High School, una escuela cerca del World Trade Center.