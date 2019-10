Top Ten: No me confundas…

10. Cuando me dices que la economía creció al 0%

9. Abuela cuando me dices que si quiero horchata y traes agua de tamarindo.

8. Me invitaste a ver Netflix y terminé viendo la tele...abierta.

7. ¿Eres el hijo, el padreo o el espíritu santo?

6. Cuando quieres un pedacito y después lo quieres todo... el pastel.

5. Te dije que era negro, pero de alma

4. Cuando me dices: bueno, vamos a ir al motel solo para platicar.

3. Cuando a fuerza quieres meter Tepito en la pedida con tus suegros.

2. Me dijiste que ya no tenías Dientes de Leche o que querías Leche en los Dientes.

1. Me besaste tan duro que me duelen los labios y no puedo caminar.