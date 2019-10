"Lo que nadie dice del cáncer infantil" es lo que Beckett Strong quiso compartir en Facebook para demostrar lo difícil que es tener un hijo con cáncer.

Una cosa que no te dicen sobre el cáncer infantil es que afecta a toda la familia. Siempre escuchas sobre las luchas financieras y médicas, pero ¿con qué frecuencia escuchas sobre las luchas que enfrentan las familias con otros niños?

Una foto se ha hecho viral al mostrar a Audrey, una pequeña de cinco años que ayuda a su hermanito de cuatro a enfrentar la leucemia que vive desde hace varios meses. El pequeño vomita en el inodoro mientras su hermanita lo apoya tocándole el hombro.

Beckett escribió que la pequeña Audrey, a los cuatro años, tuvo que dejar de jugar con su hermanito, su mejor amigo y a cambio acompañarlo al médico, ver cómo entraba y salía del hospital y cómo del enérgico y extrovertido hermanito, ahora tiene uno frágil que siempre tiene sueño.

¿Por qué ya no podían ir a su parque de trampolines favorito?¿Por qué no tuvo que volver a la escuela, pero ella sí? ¿Por qué llevamos a su hermana con nosotros y por qué vio todo esto a una edad temprana? Los niños necesitan apoyo y unión, y no deben mantenerse a una distancia de la persona que está enferma. Lo más importante es demostrar que se cuidan independientemente de la situación. Ella pasó una buena cantidad de tiempo, a su lado en el baño, mientras él se enfermaba. Ella se quedó junto a él. Ella lo apoyó y lo cuidó, independientemente de la situación. Hasta el día de hoy, están más cerca. Ella siempre cuida de él. Vómitos entre sesiones de juego. Despertarse para vomitar. De pie al lado de sus hermanos y frotando su espalda mientras él se enferma.