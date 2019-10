Netflix sigue cancelando series originales al por mayor y ahora le tocó a la serie alemana "Dark".

Son once series originales de Netflix que ya no seguirán produciéndose, luego de las que ya anunciado la plataforma con anterioridad.

"Dark", "Lucifer", "Designated survivor", "Tuca & Bertie", "13 Reasons Why", "Chambers", "Travelers", "Friends From College", "Fuller House", "She's Gotta Have It", "The Ranch", "The Rain", "Trinckets" "Jessica Jones" y "The Punisher" son los contenidos que se quedaron sin recursos por parte de la productora y que se unen a proyectos como "Sense8" y "The OA", que anteriormente habían sido anunciadas.

De todas ellas, "Dark" sin duda es la más fuerte. Apenas en junio se estrenó la segunda temporada y aparentemente no cumplió con las expectativas para continuar con la historia. Sin embargo, contará con 8 capítulos nuevos para cerrar el ciclo.

Sitios especializados aseguran que se necesita un gran número de audiencias para mantener vivos los proyectos o. Así mismo, otro de lo factores puede ser que Netflix esté buscando abrir presupuesto para nuevos contenidos.