Antonio Rosique detuvo la grabación del programa "Exatlón" debido a una picadura que recibió por parte de una mantarraya.

Antonio Rosique se encontraba descansando de las grabaciones de "Exatlón" que se graban en República Dominicana pero al momento de acercarse a la orilla de la playa, pisó una mantarraya y esta le picó en el pie.

"Quiero darles las gracias por estar al pendiente de mí. Hace unos días me metí a la playa y sin querer pisé una Mantarraya que se ocultan sobre la arena y me picó. Yo pensé que era una planta lo que se me enredaba en la pierna. Sentí el piquete y de inmediato empecé sentir el ardor del veneno de la neurotoxina que te dejan estos animalitos", dijo el conductor de televisión.

Rosique aseguró que recibió atención médica inmediata y tuvo que suspender las grabaciones un par de días para poder recuperarse.