Sí eres el único soltero del grupo seguramente existen cosas que tus amigos hacen para ayudarte desde presentarte a alguien hasta ser el mal tercio.

No hay nada de malo en no tener pareja, todo llega en el momento que tiene que llegar y no pasa nada, relajate, no te sientas presionado si eres el único o única soltera de tu grupo de amigos.

Estarás de acuerdo en que ser ese amigo o amiga del grupo tiene sus ventajas, desventajas y cosas graciosas, aquí te dejamos una lista de las cosas que suceden si eres el soltero del grupo: