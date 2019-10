Nickelodeon ha lanzado el trailer oficial de la nueva versión de "¿Le temes a la oscuridad?" y parece que la historia dará un giro inesperado.

A través de Youtube se estrenó el trailer oficial de la nueva versión de "¿Le temes a la oscuridad?" donde podemos ver que las historias de terror no solo se contarán sobre la fogata sino que se harán realidad y los protagonistas tendrán que enfrentar demonios, monstruos y más.

La nueva versión de "Are You Afraid Of The Dark" será una serie limitada, es decir que contará con ciertos capítulos cronológicos que contarán una larga historia pero que posiblemente no tengan otra temporada.

"Carnival Doom" será el primer capítulo de esta serie que se estrenará el próximo 11 de octubre. Tratará de cómo la chica nueva del Club de Media Noche cuenta la historia de un carnaval en el pueblo. Más tarde descubren que cada detalle de su historia también existe en la vida real.