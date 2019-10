Arcángel, el cantante fue hospitalizado por preinfarto

Este lunes el cantante de reggaeton mejor conocido como Arcangel, sufrió un pre infarto motivo por el cual fue ingresado en un hospital de Florida, el malestar se presentó camino a la ciudad de Orlando información que su agencia proporciono.

"Quiero darle las gracias a todas las personas y a mis fanáticos que me han regalado sus oraciones en estos momentos. Aprecio mucho todo el amor que me envían y lo mucho que se han preocupado por mí. Pronto me sentiré mucho mejor y podré volver a entregarles todo lo mejor de mí y de mi música,"