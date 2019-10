Un enorme cambio fue el que sufrió Joseph Keery, quien interpreta a Steve en "Stranger Things". El actor se cortó el cabello y sus fans no pueden creerlo.

Si algo tenía Steve de "Stranger Things" era su cabello. Quien lo interpreta, Joe Keery, se hizo famoso no solo por su participación en la famosa serie de Netflix sino por el volumen, estilo y sedosidad de su cabello.

Pero de eso ya no queda nada. El actor se cortó el cabello y luce casi irreconocible. Lo que antes era un peinado muy alborotado y hacia arriba, ahora luce como un niño con peinado de honguito.

Los comentarios de sus seguidoras no se dejaron esperar. A muchas no les gustó este nuevo look pero en gustos se rompen géneros, hay que aceptar que él sigue luciendo muy bien.