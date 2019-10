Freddie Mercury regresa con Never Boring

La leyenda de uno de los cantantes mas icónicos de la historia sigue viva y su legado hoy en día es reconocido a nivel mundial.

Freddie Mercury, quien fuera vocalista de la legendaria banda Queen ha trascendido en la cultura pop como uno de los iconos mas grandes de la música, recientemente llegando a la pantalla grande con la película “Bohemian Rhapsody”.

“Never Boring” es el nombre de la nueva colección de video, música y fotografía de Freddie Mercury que llega a la venta, recogiendo música, escritos y entrevistas inéditas del legendario cantante.

La colección consta de 3 CD’s (formados por una recopilación de los mejores temas de Freddie, una edición especial del álbum Mr. Bad Guy y una edición especial de Basrcelona); un Blue Ray y DVD con 13 videos y entrevistas; un libro de pasta dura con 120 páginas lleno de fotografías, así como pensamientos y frases escrítas por el mismo Mercury.

Rami Malek, encargado de interpretar a Freddie en la película, colabora en dicha antología escribiendo unas palabras en la introducción.

Freddie Mercury además fue recordado recientemente con el emotivo tema “Love Me Like There’s No Tomorrow”, con el cual se homenajea su cumpleaños 73 y la lucha contra el SIDA que tuvo el cantante.