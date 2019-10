Mirna quien actualmente vive en Los Ángeles California, madre de 8 hijos, revelo al medio que sus padres biológicos no la aceptaron al momento de nacer y la dejaron con la persona que les hacia el aseo quien le confeso a Mirna quienes eran sus verdaderos padres después de una denuncia que hizo al que pensó ser su padre, porque abusaba de su hermana.

Me regalaron de chiquita, entonces yo siempre tenía en mi mente: ‘cuando yo crezca, voy a tener una familia muy grande y voy a ser lo que mis padres nunca fueron’, dijo Mirna

Descubre la verdad pues sus “papás” no tenían las mismas actitudes con ella que con sus hermanos pero esto más que hacerla sentir menos, ya tenía la respuesta que tanto se hacía a los 14 años pues se cuestionaba el por qué no se parecía a sus papás o a sus hermanas

“está bien, él no es tu padre, no eres mi hija, tus padres no te quisieron”.