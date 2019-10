Priyanka Chopra le dedica video a Nick Jonas en su cumpleaños 27

La pareja de Priyanka Chopra y Nick Jonas ha sido muy seguida por los fans de la banda juvenil estadounidense y en redes sociales no les pierden la pista, ya que se han convertido en una de las parejas más románticas, desde el inicio de su amorío cuando la actriz y cantante no era fan de la banda y de hecho no conocía mucho de Nick, sin embargo acepto conocerlo después de un mensaje de Twitter que le mando él.

Después de su gran boda de ensueño la pareja refleja en redes sociales la nube de amor en la que viven y que parece ser infinita, muestra de ello fue que el pasado 16 de septiembre Nick cumplió 27 años por lo cual su esposa le dedico un video en Instagram en el que se muestra una serie de fotos con la canción de fondo I Believe, hit romántico de los Jonas Brothers, junto al mensaje “La luz de mi vida. Cada día contigo es mejor que el anterior. Te mereces toda la felicidad del mundo. Gracias por ser el hombre amoroso más generoso que he tenido. Gracias por ser mío. Feliz cumpleaños, “Jaan”. Te amo”, cabe destacar que se llevan 10 años ya que la edad de Priyanka es de 37.

De igual manera los hermanos Jonas se hicieron presentes con sus felicitaciones para su hermano en Intagram.

Kevin le dedicó el mensaje “Espero que hoy esté lleno de tanto amor y genialidad”.

Mientras que Joe compartió una foto del día de la boda de Nick con el mensaje “¡Feliz cumpleaños a mi amigo! Te amo hombre. Mantente increíble. Sigue creciendo. Sigue haciendo sonreír a la gente. Aquí hay algunas de mis fotos favoritas.”

Prinkanja ha admitido que lo que le llamo mucho la atención de Nick desde el inicio es que no se le subió la fama a la cabeza y que es muy centrado en la familia y en sus padres.

Sin duda este matrimonio seguirá levantando suspiros en redes y sus fans estarán al pendiente de más post que demuestre el amor que tiene uno del otro.