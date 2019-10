Sofía Castro y su nuevo novio Pablo Bernot ¡presumiéndolo en Instagram!

Este fin de semana estuvo lleno de muchas emociones, miles de fotos en Instagram, videos, historias y más pero quien realmente hizo que la volteáramos a verla fue Sofía Castro pues desde San Miguel de Allende nos hizo ver que estaba muy bien acompañada para dar el grito de independencia.

Emociono a todos pues no revelo la identidad del joven que la abrazaba en una foto que posteo en esta red, colocándole un emogi justo en su rostro, causo gran misterio pero ¡como si no conocieran a sus fans! quienes indagaron y gracias a su altura, probablemente la ropa o las manos tomadas se sabe es su nuevo galán a quienes aseguran se trata de Pablo Bernot, hermano de ex concursante de Miss Universo, Lorenza Bernot.

Recordemos que no hace mucho Sofía Castro daba por terminada su relación con Juan Pablo Gil esta sería una buena oportunidad para volver a encontrar el amor. Se rumora que llevan saliendo aproximadamente dos semanas de noviazgo y en su cuenta de Instagram deja más dudas que respuestas pues gracias a misteriosos mensajes contesto un par de preguntas cuando le contestaron que si se encontraba enamorada ella respondió. “Esta pregunta me la hizo mi mamá… ¿por qué será?”, respondió Sofía.