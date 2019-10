Lady Frijoles regresa a Honduras y cuenta la verdadera historia

Lady Frijoles rompió el silencio y dijo lo que hay detrás de la polémica que protagonizó.

Miriam Zelaya la mujer migrante mejor conocida como Lady Frijoles se volvió viral cuando fue grabada en noviembre de 2018. Iba por su paso en México en una caravana migrante que intentaba cruzar a los Estados Unidos. Después de varios meses rompió el silencio y platicó lo que realmente pasó.

La hondureña se convirtió en objeto de burlas, críticas y odio por parte de los ciudadanos que alimentaban y daban asilo a los migrantes. La mujer no aceptó comer frijoles y dijo que este alimento era para los puercos; palabras que a los mexicanos indignó por responder así a la ayuda que estaban dando.

Lady Frijoles ha vivido con muchas dificultades económicas desde que es niña. Gracias a su padre aprendió varios oficios entre los cuales se dedicaba a pintar ventanas, puertas y casas hasta vender ropa usada y comida.

Tuvo un esposo que la abandonó hace un par de años para perseguir el sueño americano ya que se fue en busca de dinero para la operación de su hija sordomuda. No supo nada de él y algunos testigos informaron de que había muerto en el camino por hipotermia.

Con las ganas de salir adelante, la hondureña salió de su país , pero en Guatemala se le acabó el dinero. Meses después cruzó a México y aquí fue marcada por los medios de comunicación.

Todo esto lo dijo en una entrevista:

"Mi niña andaba mal del estómago, yo simplemente le fui a pedir al muchacho un bote con agua, y entonces él le dio el plato de comida pero ella lo rechazó con señas, diciéndole que estaba mal del estómago, que solo quería agua".

"Era un joven mexicano, por lo menos unos 25 años. Yo solo le pedí un bote con agua, entonces el muchacho dijo: 'Estos hondureños que no quieren comer los frijoles', pero se los dio a la fuerza, entonces la niña los agarró y me los dio; el periodista estaba captando todo eso, y entonces le dije yo a él 'es cierto, no es a fuerza de que le den de comer a uno', pero yo estaba molesta, me sentí mal. Lo dije porque me ofendió a mi niña realmente. Yo lo dije para que él lo escuchara".

"Yo seguí hablando con él, le dije que me trató mal a mi niña, pero solo subió la parte mía", contó Miriam.

"Me sentía muy mal porque la gente se me quedaba viendo feo, y cuando salí de ahí para llegar a la frontera con mis niñas, me costó mucho llegar, mis niñas ya no querían estar ahí. Lloré mucho con mis hijas"

Sufrió mucho por las críticas, miradas feas y el desprecio que le hacían por haberse hecho viral. Fue tratada mal y recibió amenazas. Como quien dice, pagó los platos rotos de todos los migrantes que tiraban la comida, medicamentos y ropa que se les daba.

Mencionó que el periodista que la volvió viral tiempo después se disculpó por ella por el daño causado y le ofreció dinero.

Cruzó a los Estados Unidos, sin embargo fue acusada de violencia a mano armada y fue deportada a su país. Su sueño se terminó muy rápido; pero esto le sirvió para perdirme perdón a los mexicanos por lo que hizo. Se siente agradecida por la ayuda que recibió y hoy vive de nuevo en Honduras donde todos les han apoyado.