Hay artistas que aman tanto a sus fans que incluso los defienden cuando los ven en peligro. Tal es el caso de estos famosos que se han encargado de defender a sus seguidores de los guardias de seguridad en algunos de sus conciertos.

Ariana Grande

Para Ariana Grande, sus fans son lo más importantes. Sobre todo después del atentado en Manchester. Por eso, cuando uno de sus seguidores subió al escenario para abrazarla, ella le pidió a su seguridad que se tranquilizara pues ella podía ver cómo lo estaban jalando y lastimando cuando lo intentaban bajar del escenario.

Enrique Iglesias

Bien sabemos que Enrique Iglesias ama coquetear con sus fans y en cada uno de sus conciertos sube a una mujer al escenario y hasta les da un beso. Pero esta chica subió inesperadamente a abrazarlo y él reaccionó justo como sus fans esperarían. La chica se subió en él y mientras los guardias intentaban apartarla, Enrique Iglesias les pidió que la soltaran y por un rato dejó que siguiera abrazándolo. Pocos segundos después la bajó y le explicó con tranquilidad que se bajara ella solita.

Shakira

Aunque un fan la sorprendió al subir al escenario para tomarse una selfie. Shakira se tomó un tiempo para cumplir su deseo, incluso cuando los guardias estaban jalándolo con fuerza para sacarlo de ahí. Shakira también aplicó fuerza y se tomó la foto con él.

Jared Leto

El vocalista de "30 seconds to mars" no solo defendió a su fan sino que detuvo todo el concierto y pidió que prendieran las luces para que los siete guardias de seguridad que atacaban a un fan, se detuvieran. "No dimensionen la situación. Una vez terminado el problema, Jared siguió cantando con su banda.

Travis Scott

Durante su presentación en un club nocturno, Travis Scott vio como sus guardias golpeaban a un joven entre el público. El rapero se acercó para empujarlos y hacerles reaccionar.

Gloria Trevi

Gloria Trevi vio cómo un guardia de seguridad estaba lastimando a un fan así que se acercó a él, golpeó al guardia y abrazó al joven con quien después bailó.