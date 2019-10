Te diremos qué hacer cuando tu crush te rechaza, sigue estos consejos que ayudarán a tolerar la ruptura y poder asimilar ese dolor para saber que no eres tú, es él o ella.

Acercarte a la persona que te gusta no es nada fácil, pues realmente no sabes cómo va a reaccionar ante tu declaración de amor, puede resultar la mejor decisión si resulta como quieres, pero, ¿y si te rechaza? ¡qué dolor!

Siempre debes tener en mente estos consejos para que eso no te afecte de una manera que no debería, el "no" lo tienes seguro, así que arriesgate, pero en caso de ser rechazado o rechazada, así es como debes actuar:

Mantén siempre una actitud positiva, es normal que te sientas triste por un momento si esa persona que te encanta te rechaza, pero el mundo no termina ahí.

Pasa más tiempo con tus amigos, distraete de ese mal momento, pídeles algunos consejos, es probable que incluso bromeen con el tema, no te sientas mal, ellos siempre estarán para hacerte sentir mejor.

Haz algo que disfrutes, si ese rechazo causó un dolor más fuerte de lo que esperabas mantente ocupado, realiza alguna actividad que te mantenga con la mente lejos de esa persona.

Escribe, sí, escribe, tomate un tiempo para ti y escribe todo eso que te gustaría decirle a esa persona, bueno o malo, siempre saca todo.