Last Blood llega con críticas y problemas

Fue hace mas de 30 años cuando una de las cintas de acción mas recordadas de todos los tiempos llegó a la pantalla grande.

Rambo, protagonizada por Silvester Stallone acumula al día de hoy 5 cintas en su historial, mas una cinta que se estrenara recién y donde este épico héroe de acción dice adiós a la pantalla.

“Ha sido un reto atraer estos personajes a la nueva generación, porque no son superhéroes, son héroes y pueden morir; no pueden volar, no pueden aguantar tanto la respiración para sumergirse, sólo son personas que pueden sangrar y realizar actos heroicos gracias a que son soldados o boxeadores bien entrenados.

Mencionó Stallone en reciente entrevista sobre sus opiniones respecto al desafió de regresar a la pantalla un personaje como John Rambo.

Rambo vuelve a la pantalla “Rambo: Last Blood”, un largometraje que culmina la saga de Rambo con una última aventura, interpretado por un Silvester Stallone de 63 años de edad.

La cinta acumula críticas tras su estreno donde muchos criticos señalan una cierta lejanía de la trama mostrada con lo acostumbrado del personaje en sus otras entregas, tomando en cuenta la diferencia de edad, sin duda será interesante ver el ocaso de este personaje.