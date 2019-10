A Geraldine Bazán no le viene ni le va que Gabriel Soto ya viva con Irina Baeva, o al menos eso fue lo que dijo a los reporteros.

Según medios nacionales, recientemente Geraldine Bazán fue interceptada por la prensa donde la cuestionaron sobre su opinión respecto a los rumores de que Gabriel Soto e Irina Baeva ya viven juntos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Geraldine Bazan (@geraldinebazan) el 21 de Ago de 2019 a las 10:04 PDT

"No sé, la verdad es que no, no sé. Te voy a decir una cosa, ya tengo un chorro separada, ya voy a cumplir un año divorciada y es ¡ya! Las decisiones y la vida del papá de mis hijas no tienen nada que ver conmigo, mientras no involucre a mis hijas, pues ni me incumbe ni me importa, la verdad", aseguró la actriz.

Geraldine Bazán y Gabriel Soto se divorciaron hace un año luego de varias controversias en la pareja, incluyendo una relación extramarital del actor con su actual novia Irina Baeva.