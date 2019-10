Ser infiel implica muchos factores que no tomamos en cuenta a la hora de hablar sobre el tema, es posible que no lo sepas, pero existen varios tipos de infidelidad.

La infidelidad no solo implica tener intimidad con alguien más que no sea tu pareja, hay muchos tipos de infidelidad y aunque no lo creas hay acciones con las que estas cometiendo infidelidad.

Emocional: cuando sientes mucha más empatía con alguien que con tu pareja e incluso le tienes más cariño.

Cibernética: a través de las redes sociales, implica enviar nudes y temas de intimidad.

Ausencia: hace referencia a desaparecer por un tiempo y reaparecer momentáneamente, en esta categoría podemos incluir el ghosting.

Falta de confianza: ocultar cosas desde lo más insignificante hasta lo verdaderamente importante.

Creación de vínculos emocionales con otras personas: esto se refiere a la interacción con otros y la empatía que sientes con ellos.

Desprecio: decirle cosas hirientes e incómodas a tu pareja mientras que "alabas" a los demás.