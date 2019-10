Megan Fox con crisis psicológica tras la película Diabólica Tentación

Hubo una razón muy fuerte por la cual la actriz paso por una depresión que el obligo alejarse de todo.

En el 2007 el mundo conoció a Megan Fox gracias al papel que interpretó en “Transformes” como Mikaela Banes, de ahí no había portada de revista en la que no apareciera, pero eso se acabaría pronto.

Hoy habla del porque se alejó pues una buena razón era para sanar pero ¿Sanar de qué?

"Me estaban pasando tantas cosas en ese momento, que las críticas a la película no estaban en el top [de mi lista de preocupaciones]. Porque tenía una relación tan tensa con el público, con los medios de comunicación y con los periodistas, y estaba luchando tanto en ese momento, que eso no me resultó particularmente doloroso. Sólo era parte del conjunto" confeso a una entrevista para el programa de Fox "Entertainment Tonight"

Recordaremos que en 2009 se estrenó la película “Jennifer´s Boddy” en la cual la protagonista es Megan y esta vez no hubo críticas buenas, pues no había escena en la que no comentaran algo acerca de su interpretación o comentarios contra su cuerpo, comento sentirse sola incluso por las feministas

"Aunque yo misma me consideraba feminista, creo que las feministas no querían que fuera parte de su grupo. ¿Qué sentido tiene apoyar a otras mujeres si sólo hay un grupo de ellas a las que puedes respaldar? ¿Si tengo que ser académica o no resultarte intimidante [para que me apoyes]? ¿Por qué no puedo ser parte de tu grupo yo también?"

Ahora a sus 33 años y madre de 3 hijos comenta que ser madre tiene sus desventajas "No es algo realmente respetado en esta industria. Se considera un hándicap. Y eso es lamentable porque no se reconoce que hacemos malabares, lo que estamos haciendo".

A través del movimiento Metoo quiso hacer denuncias, pero el recordar que no tendría poyo alguno decidió omitir la acción.