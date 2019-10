Tom Welling volverá a utilizar el traje de Superman ahora para el arrowverse, el universio ficticio de superhéroes de la cadena estadounidense The CW.

Tom Welling, quien interpretó a Clark Kent en la serie "Smallville", regresa a la televisión para interpertar al superhéroe en "Crisis on Infinite Earths" un crossover del Arrowverse donde también podremos ver a Arrow, The Flash, Supergirl, Legends of Tomorrow y Batwoman.

"...cuando comenzamos a hablar sobre Crisis en Tierras Infinitas, nuestras prioridades primera, segunda y tercera fueron lograr que Tom repitiera su papel icónico como Clark Kent. Tenemos que decir que estamos encantados de tener a Superman", declaró a EW, Marc Guggenheim, productor y guionista del Arrowverse.

La última aparición de Welling como Superman fue en mayo de 2011. Se contará la historia de Clark desde ese último capítulo.