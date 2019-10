Esmeralda Pimentel se une al Festival Independiente de Cine de Diversidad Sexual y Género "Cuorum 2019" en Morelia. Por esta razón decidió abrir su corazón sobre sus preferencias y lo importante que es hablar de ello en los medios artísticos.

En una entrevista para El Universal, Esmeralda Pimentel expresó que de niña le gustaban tanto los hombres como las mujeres pero como no tenía referentes en los medios artísticos, ella no podía comprender ni expresar sus gustos.

"A mí me gustaban las niñas y me gustaban los niños y jamás tuve en mi familia ni en la televisión, teatro o cine un referente que me ayudara a entenderme y a identificarme", dijo la actriz de Jalisco.

Así mismo, dijo que venir de un pueblo tan pequeño como Zapotlán El Grande, hizo que tuviera muchos juicios al respecto.