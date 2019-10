Joaquin Phoenix en su gira promocional de la película Joker este 2019 tuvo una entrevista donde le hicieron una pregunta la cual lo hizo abandonar el lugar.

El actor, que actualmente se encuentra en promoción de la película y se encontró en una situación incómoda durante una entrevista con "The Telegraph" y una pregunta incómoda lo hizo abandonarla.

Durante la entrevista, se le preguntó a Phoenix si estaba "preocupado de que esta película pudiera terminar perversamente inspirando exactamente el tipo de personas de las que se trata, con resultados potencialmente trágicos".

La pregunta hizo que Phoenix murmurara "¿por qué no ...? No ... no" al entrevistador antes de salir, solo para regresar una hora más tarde después de que el periodista hizo un 'intercambio de paz con un RP de Warner Bros'.

Al explicar su respuesta, Phoenix dijo que la pregunta no había pasado por su mente antes y luego preguntó cómo habría sonado una respuesta inteligente.