Motorola One Zoom, Reseña

Motorola ha generado un catálogo impresionante en la gama media, desde su versátil línea Moto G, hasta la reciente Motorola One. En esta última, ya habíamos recibido 2 entregas este año: el Vision (con su sensor de 48MP) y Action (con una action cam). El Motorola One Zoom llega como el tope de este segmento, con un arreglo de 4 cámaras y una larga lista de características adicionales.

Especificaciones:

Pantalla OLED 6.4” de resolución 1080x2340 con 403 ppi

6.4” de resolución 1080x2340 con 403 ppi Sensor de huellas digitales óptico en pantalla

Procesador Qualcomm Snapdragon 675

Almacenamiento de 128GB

RAM 4GB

Batería de 4,000 mAh con carga Turbo

Cámara posterior con 4 sensores: 48MP Quad Pixel 16MP ultra ancho 117° 8MP zoom 3X 5MP sensor de profundidad Cámara frontal de 25MP Android 9 Pie actualizable a Android 10



Diseño notable

Con un acabado brillante, el One Zoom se ve elegante y sobrio. El arreglo de cámara es cuadrado y tiene una luz de notificación con el logo de Motorola. Viene en 3 colores: Morado, bronce y gris (siendo el morado el favorito de la redacción). A diferencia de sus hermanos “menores”, éste deshecha la relación e aspecto 21:9 y se queda en un más tradicional 19:9. También tiene otro detalle que lo separa de otros One: la cámara frontal no es con una perforación en pantalla sino un pequeño “notch” de gota en medio. Finalmente, incluye Jack de 3.5mm para audífonos; algo que ya se está convirtiendo una rareza en el mundo de los smartphones, pero que muchos aún agradecen.